Выбор между ЕС и ЕАЭС сделает народ Армении – Пашинян

Вопрос о нахождении Армении в Евросоюзе или ЕАЭС будут решать жители республики. Об этом заявил на встрече с избирателями премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Я говорю, что у народа Армении должна быть альтернатива: быть в составе ЕАЭС или быть в составе Европейского союза. Это не я буду решать. Это решат граждане Армении"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что хочет лишь, чтобы у граждан страны был выбор в этом вопросе.

"Моя задача в том, чтобы у вас была альтернатива, и она у вас есть. И я хочу сказать, те наши партнеры, которые отвечают на это угрозой, пусть даже скрытой, они действуют против самих себя, потому что они, наоборот, должны сделать предложение народу Армении, сказать: "Мы сделаем это хорошее дело, то хорошее дело". А они говорят обратное: "Мы сделаем это плохое, то плохое"

– армянский премьер

Напомним, в апреле прошлого года в Армении утвердили закон о намерении вступить в ЕС, хотя само объединение пока не предлагало стране членство.

На прошлой неделе глава армянского правительства сообщал, что вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен в течение ближайших двух лет.