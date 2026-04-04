Пезешкиан обсудил вопросы мира с президентом Ирака Низаром Амиди

Темой телефонного разговора, состоявшегося сегодня между президентами Ирана Масудом Пезешкианом и Ирака Низаром Амиди стали пути урегулирования регионального кризиса на Ближнем Востоке.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан сегодня провел телефонный разговор с иракским коллегой Низаром Амиди, темой которого стала ситуация на Ближнем Востоке, сообщило Иракское информационное агентство.

Собеседники детально обсудили текущую геополитическую обстановку в регионе и сошлись во мнении: сейчас особенно важно в кратчайшие сроки немедленно прекратить боевые действия, чтобы достичь деэскалации напряженности, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Пезешкиан и Амиди пришли к общему мнению, согласно которому урегулировать нынешние противоречия можно исключительно через механизмы диалога и инструменты дипломатии.

Также в ходе беседы иранский лидер поздравил иракского коллегу с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам), говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый глава правительства Ирака Али аз-Зейди предложил властям Ирана посреднические услуги в рамках дипломатического процесса между Тегераном и Вашингтоном: это произошло во время разговора с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом. Информации об ответе Тегерана на это предложение пока не поступало. Сейчас основным посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона после начала войны выступает Пакистан. Также контакты представителей двух стран ведутся через Оман.