Иран разрешил судам Ирака проход через Ормузский пролив

Власти Ирана заявили, что освободили Ирак от ограничений на проход по Ормузскому проливу, пояснив такое решение тем, что рестрикции распространяются только на враждебные страны.

Ирак как дружественная Ирану страна сегодня был освобожден от ограничений, введенных в отношении прохода по Ормузскому проливу судов иностранных государств, заявили сегодня в центральном штабе ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия", передает иранский телеканал Al Alam.

"Братский Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении Ормузского пролива"

- заявление

Как отметили иранские военные, вводимые страной жесткие рестрикции распространяются только на танкеры и сухогрузы враждебных стран", передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран применил дифференцированный подход к танкерам и другим судам разных стран, стремящихся пройти через Ормузский пролив, разработав особую систему судоходства: теперь весь транзитный танкерный флот в артерии будет делиться на "враждебный", "нейтральный" и "дружественный".