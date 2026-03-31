Иран разрешил судам Ирака проход через Ормузский пролив

Ирак как дружественная Ирану страна сегодня был освобожден от ограничений, введенных в отношении прохода по Ормузскому проливу судов иностранных государств, заявили сегодня в центральном штабе ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия", передает иранский телеканал Al Alam.
Как отметили иранские военные, вводимые страной жесткие рестрикции распространяются только на танкеры и сухогрузы враждебных стран", передает ТАСС.
Напомним, ранее мы писали о том, что Иран применил дифференцированный подход к танкерам и другим судам разных стран, стремящихся пройти через Ормузский пролив, разработав особую систему судоходства: теперь весь транзитный танкерный флот в артерии будет делиться на "враждебный", "нейтральный" и "дружественный".