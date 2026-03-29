Что происходит в Ормузском проливе 2026: Иран и плата за проход, альтернативы, СПГ и гелий

Каковы теперь правила прохода судов через Ормузский пролив, какие танкеры прошли через него, каковы последствия закрытия пролива, есть ли альтернатива Ормузскому проливу, что такое СПГ и для используется, какие страны крупнейшие импортеры и экспортеры СПГ, что происходит с СПГ в Катаре, а также что такое гелий и почему опасен его дефицит?

Конфликт между США, Израилем и Ираном привел к фактической блокаде Ормузского пролива - важнейшего энергетического коридора мира. Через этот узкий водный путь между Ираном, Оманом и ОАЭ в мирное время проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ, что составляло около 20 млн баррелей нефти в день. Спустя месяц после начала войны, судоходство через пролив сократилось более чем на 90%, а Иран внедряет систему принудительного сбора платы за проход, меняя правила игры в глобальной энергетике.

Какая ситуация в Ормузском проливе сейчас?

По данным аналитической фирмы Kpler, в период с 1 по 30 марта зафиксировано 195 переходов коммерческих судов через Ормузский пролив. Для понимания масштаба сокращения трафика: до начала войны ежедневно через пролив проходило в среднем 120-138 судов. Таким образом, текущий показатель составляет лишь около 5% от довоенного уровня.

Подавляющее большинство этих судов использовали альтернативный маршрут, установленный Ираном и находящийся под контролем КСИР. Суда следуют не по центральным фарватерам (международным водам), а вблизи иранского побережья, проходя через так называемый "коридор" вокруг острова Ларак. С 15 марта не было зарегистрировано ни одного судна, использующего обычные центральные полосы движения.

Однако не все проходы фиксируются, из-за глушения GPS-сигналов и отключения транспондеров часть судов проходит незамеченными. При этом около 2 тысяч судов остаются заблокированными в Персидском заливе и Оманском заливе, ожидая разрешения на проход или изменения маршрута.

Каковы теперь правила прохода судов через Ормузский пролив?

Иран внедрил систему платы за проход через Ормузский пролив. По данным Lloyd’s List Intelligence, для получения разрешения на проход судовладельцы должны связаться с посредниками, имеющими связи с КСИР, и предоставить полный пакет документов: регистрационный номер Международной морской организации, структуру собственности, грузовую декларацию, пункт назначения и полный список экипажа. После проверки информации военно-морским командованием КСИР одобренным судам выдается код допуска и предписывается конкретный маршрут следования. Суда, получившие разрешение, проходят через пролив под контролем КСИР в иранских территориальных водах.

Пока что как минимум два судна заплатили сборы за проход, причем платежи были произведены в китайских юанях. Выбор валюты связан со стремлением Ирана обойти американские санкции, блокирующие долларовые операции. Иранские законодатели готовят законопроект, который должен официально закрепить систему сборов за проход через пролив. По оценкам, в случае полноценной реализации системы Иран может получать около $6,4 млрд годового дохода. Стоимость прохода для одного судна оценивается примерно в $2 млн. Однако в США этому решению Ирана сопротивляются: глава Госдепартамента США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не позволит этому случиться.

Как танкеры прошли через Ормузский пролив?

Некоторые страны, однако, добиваются прохода для своих судов через дипломатические каналы без прямой оплаты сборов. Правительство Индии заявило, что не платит за безопасный проход индийских судов. В МИД ИРИ подтвердили, что невраждебные суда могут координировать проход с иранскими властями.

При этом из судов, прошедших через пролив в марте, более половины были напрямую связаны с Ираном. В последние дни этот показатель, по некоторым данным, достигал 90%. Среди неиранских судов преобладали суда под флагами Греции (15%) и Китая (10%). Иран также предоставил разрешение на проход судам из Пакистана, Таиланда и Малайзии. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поблагодарил Тегеран за досрочное разрешение для малазийских судов. Пакистан, по данным на 28 марта, получил разрешение на проход для 20 судов под своим флагом. Тайский премьер-министр Анутин Чарнвиракул также сообщил о достижении соглашения с Ираном о безопасном проходе тайских нефтяных танкеров.

Каковы последствия закрытия Ормузского пролива?

В ответ на закрытие Ормузского пролива крупнейшие судоходные компании приняли беспрецедентные меры по перенаправлению флота. Hapag-Lloyd, CMA CGM и Maersk приостановили все перевозки через Персидский залив и перенаправили суда в обход мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Этот маршрут увеличивает время доставки на 10-20 дней и значительно повышает транспортные расходы. CMA CGM также объявила, что проход через Суэцкий канал приостановлен до дальнейшего уведомления. Maersk перенаправила все рейсы из региона Ближнего Востока - Индия в Средиземноморье и на восточное побережье США в обход мыса Доброй Надежды. По данным MarineTraffic, 3 марта через мыс Доброй Надежды прошло 94 судна - на 35% больше среднего семидневного показателя для этого маршрута.

Последствия блокады ощущаются по всему региону. Иракское министерство нефти приостановило производство на комплексе Румания в Басре из-за невозможности вывоза продукции. Порт Басра, обладающий пропускной способностью 3,5 млн баррелей в сутки, в понедельник не отгрузил ни одного барреля сырой нефти. В JPMorgan предупреждают, что если нарушение поставок через Ормузский пролив продлится 21 день, крупные региональные производители будут вынуждены остановить свои производственные мощности.

Пакистан и Бангладеш оказались в числе наиболее уязвимых стран из-за высокой зависимости от импорта газа. Основным источником энергии в Пакистане является природный газ, на который приходится 28% выработки электроэнергии. Катар и ОАЭ вместе поставляют около 99% импорта СПГ Пакистана. В Бангладеш газ обеспечивает половину всей выработки электроэнергии, причем 72% импорта СПГ поступает из Катара и ОАЭ. В ответ на энергетический кризис Пакистан ввел чрезвычайные меры, включая четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих и объявление весенних каникул в школах с середины и до конца марта.

Правительство Бангладеш также сократило поставки газа и обратилось к международным кредиторам за займами на сумму около $2 млрд для финансирования закупок энергоресурсов. Индия, где 5% генерации электроэнергии приходится на газ, получает около половины своего СПГ из Персидского залива. Правительство Индии издало распоряжение о перенаправлении природного газа и регазифицированного СПГ в приоритетные сектора, при этом сокращения поставок затронули потребителей и нефтехимическую промышленность.

Есть ли альтернатива Ормузскому проливу?

Единственной альтернативой морским перевозкам остаются трубопроводы. Три магистрали на Ближнем Востоке рассматриваются как потенциальные обходные пути, хотя их совокупная мощность значительно уступает пропускной способности Ормузского пролива.

Саудовская Аравия - Восточно-западный трубопровод

Трубопровод Petroline длиной в 1200 км, построенный в 1981 году как резервный маршрут на случай блокады Ормузского пролива, впервые в своей истории достиг максимальной пропускной способности. По состоянию на 28 марта трубопровод транспортирует 7 млн баррелей в сутки - рекордный показатель для этой магистрали, соединяющей нефтеперерабатывающий центр Абкайк вблизи Персидского залива с портом Янбу на Красном море. Из этого объема около 5 млн баррелей в сутки направляется на экспорт через терминалы Янбу, остальное поступает на местные нефтеперерабатывающие заводы. Для достижения этих показателей компания Aramco завершила переоборудование смежных трубопроводов для транспортировки сырой нефти.

На фоне блокады загрузка порта Янбу резко увеличилась: в марте отгрузки достигли 2,44 млн баррелей в сутки, что значительно превышает средний шестимесячный показатель в 650-940 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения: в январе и феврале по трубопроводу прокачивалось в среднем 770 тысяч баррелей в сутки, а к 24 марта этот показатель вырос до 2,9 млн баррелей. Однако использование саудовского маршрута сопряжено с рисками. Трубопровод ранее уже подвергался атакам йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Кроме того, доступ к Красному морю теперь также находится под угрозой из-за напряженности в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море с Аденским заливом. Существует и техническое ограничение: пропускная способность трубопровода (7 млн баррелей в сутки) превышает возможности погрузки порта Янбу, создавая логистическое узкое место.

ОАЭ - трубопровод Хабшан-Фуджейра

Трубопровод Хабшан-Фуджейра, протяженностью 380 км соединяет месторождение Хабшан в эмирате Абу-Даби с портом Фуджейра в Оманском заливе. Введенный в эксплуатацию в 2012 году, он имеет пропускную способность около 1,5 млн баррелей в сутки. Несмотря на закрытие Ормузского пролива, экспорт нефти из Фуджейры в марте вырос до среднего показателя 1,62 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,17 млн баррелей в феврале.

Ирак и Турция - трубопровод Киркук-Джейхан

Нефтепровод Ирак-Турция, соединяющий Ирак со средиземноморским побережьем Турции, обладает пропускной способностью 1,6 млн баррелей в сутки. В настоящее время по нему транспортируется около 200 тысяч баррелей в сутки. Ирак остается одним из пяти крупнейших мировых производителей нефти и вторым по величине в ОПЕК, добывая более 4 млн баррелей в сутки.

Однако совокупная мощность трех трубопроводов составляет около 9 млн баррелей в сутки - менее половины от 20 млн баррелей, ежедневно проходивших через Ормузский пролив в мирное время. Кроме того, все эти трубопроводы наземные и находятся в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников, что делает их столь же уязвимыми для атак, как и суда, проходящие через пролив.

Кроме того, Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, представляет собой критическую точку. Ширина пролива в самом узком месте составляет всего 29 км, что ограничивает движение двумя каналами для входящих и исходящих судов. Иран предупредил, что может открыть новый фронт в Баб-эль-Мандебском проливе в случае атак на иранскую территорию или острова. Хуситы - поддерживаемая Ираном йеменская вооруженная группировка, которая в 2023-2025 годах совершала атаки на суда в Красном море в период войны Израиля в Газе, - остаются готовыми к возобновлению нападений в знак солидарности с Тегераном.

Что такое СПГ и для используется?

Сжиженный природный газ (СПГ) - это природный газ, охлажденный до температуры -162°C в процессе криогенной обработки. При таком охлаждении объем газа уменьшается до 1/600 от исходного, что делает его безопасным и экономически эффективным для транспортировки на большие расстояния. В жидком состоянии СПГ не имеет цвета, запаха и не является легковоспламеняющимся. После доставки на импортные терминалы СПГ нагревается (обычно с использованием морской воды) и возвращается в газообразное состояние в процессе регазификации.

Затем газ поступает в трубопроводные системы для использования в жилых, коммерческих и промышленных целях. СПГ используется для производства электроэнергии, отопления и приготовления пищи в жилых домах, а также в промышленности - для производства удобрений, пластмасс, красок и медикаментов. На транспорте СПГ применяется для заправки тяжелых грузовиков и судов.

Какие страны крупнейшие импортеры и экспортеры СПГ?

В 2025 году объем мировой торговли СПГ достиг 432,5 млн тонн, соединив 22 страны-экспортера с 48 импортирующими рынками.

Крупнейшие экспортеры СПГ в 2025 году:

США - 110,9 млн тонн (25,7%);

Катар - 81,2 млн тонн (18,8%);

Австралия - 79,7 млн тонн (18,4%);

Россия - 30,3 млн тонн (7%).

Крупнейшие импортеры СПГ в 2025 году:

ЕС - 104,6 млн тонн (24,3%);

Китай - 68,2 млн тонн (15,8%);

Япония - 67,3 млн тонн (15,6%);

Южная Корея - 49 млн тонн (11,4%).

Что происходит с СПГ в Катаре?

Катар, обладающий крупнейшим в мире месторождением природного газа и производящий около 77 млн тонн СПГ в год, стал главной мишенью в энергетической войне. В начале марта государственная энергокомпания QatarEnergy объявила о приостановке производства СПГ после атак на ее объекты в Рас-Лаффане и Месаиде. Позже иранские удары поразили комплекс по производству СПГ в Промышленном городе Рас-Лаффан, который перерабатывает примерно 20% мировых поставок СПГ. В результате атаки возникли три пожара, и было выведено из строя около 17% экспортных мощностей СПГ Катара. В QatarEnergy сообщили, что ремонтные работы займут от трех до пяти лет, а ежегодные потери составят около 12,8 млн тонн производства СПГ.

Что такое гелий и почему опасен его дефицит?

Гелий добывается как побочный продукт при криогенной переработке природного газа на заводах СПГ. В процессе сжижения газ охлаждается до экстремально низких температур, что позволяет отделить гелий путем дистилляции. Катар обеспечивает около 30% мировых поставок гелия - примерно 63 млн кубических метров из 190 млн, производимых в мире ежегодно.

При этом у гелия нет искусственного заменителя, что делает его уникальным материалом для высокотехнологичных отраслей:

Медицинская промышленность использует жидкий гелий для охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппаратах магнитно-резонансной томографии (МРТ). Средний МРТ-сканер требует около 1700 литров жидкого гелия, а некоторым старым аппаратам требуется дозаправка каждые 2-3 года;

Полупроводниковая промышленность применяет гелий для охлаждения кремниевых пластин в процессе травления - этапа, на котором с пластины удаляется нанесенный материал для формирования транзисторных структур. Гелий обладает исключительной теплопроводностью и равномерно отводит тепло от обрабатываемой пластины;

Космическая промышленность использует гелий для продувки топливных баков ракет, и этот спрос будет расти из-за увеличения частоты запусков такими компаниями, как SpaceX и Blue Origin.

После ударов по катарским объектам СПГ производство гелия практически остановилось. QatarEnergy объявила о сокращении экспорта гелия на 14%. Однако эксперты прогнозируют более серьезные последствия. Спотовые цены на гелий удвоились с начала кризиса и, вероятно, продолжат расти. Хотя спотовый рынок составляет лишь около 2% от общего объема торгов в обычное время, контрактные цены также могут значительно повыситься.

Особую уязвимость демонстрирует Южная Корея - дом для крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics и SK Hynix. Страна импортирует около 65% гелия из Катара, и агентство Fitch Ratings предупредило о высокой подверженности отрасли рискам перебоев поставок. Гелий входит в список из 14 материалов для цепочек поставок полупроводников, которые правительство Сеула взяло под мониторинг из-за высокой уязвимости в условиях войны.

При этом гелий в газообразной форме имеет очень низкую плотность и занимает много места, поэтому его обычно охлаждают до жидкого состояния и хранят в специализированных криогенных контейнерах. Однако даже в хорошо изолированных резервуарах гелий постепенно нагревается, превращается в газ и улетучивается через клапаны сброса давления. В связи с этим гелий должен быть транспортирован в течение 35-48 дней после сжижения. По данным экспертов, около 200 таких специализированных контейнеров застряли на Ближнем Востоке из-за блокады. Стоимость каждого контейнера составляет около $1 млн, и свободных резервных емкостей в других регионах крайне мало.