Глава МВД Пакистана прибыл в Иран ради мирной сделки с США

МВД Ирана приняло сегодня визит руководителя МВД Пакистана. Диалог был посвящен не столько двусторонним отношениям ведомств, сколько сделке между США и Ираном.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви посетил сегодня Тегеран, где провел переговоры с иранским коллегой Эскандаром Момени. Арабские СМИ выяснили, что Накви привез в столицу Исламской Республики новые предложения США по мирной сделке с Ираном.

Иранские информагентства ограничились сообщением, что Мохсин Накви говорил с Эскандаром Момени о возможностях восстановления дипломатического диалога между США и Ираном по прекращению иранского конфликта.

Однако из пакистанских источников стало известно, что у Накви были с собой детализированные запросы Вашингтона по различным пунктам проекта мирного соглашения (без уточнения, какой именно проект находится сейчас на переговорном столе).

В связи с этим пакистанское руководство поставило перед Мохсином Накви добиться согласия иранской стороны на новый переговорный раунд США, и в итоге он добился некоторых успехов, передает канал Al Hadath.

"Дверь для переговоров по нерешенным вопросам, включая ядерный, открыта"

– пакистанские источники

