Пожар охватил 1 тыс кв метров на заправке в Пятигорске

В Пятигорске тушат пожар, вспыхнувший на одной из местных газовых автозаправок. Перед пожаром там прогремел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек.

В субботу, 16 мая, на АЗС в Пятигорске прогремел взрыв при разгрузке автомобиля-газовоза. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава города Дмитрий Ворошилов.

Он подчеркнул, что после взрыва на заправке начался пожар. На ликвидацию чрезвычайной ситуации были направлены все силы и средства.

"Объявлен повышенный ранг пожара. Предположительно площадь пожара – 1 тыс. кв. м"

– Дмитрий Ворошилов

Он поведал также, что на месте ЧП создан штаб пожаротушения.

В ликвидации пожара участвуют 50 сотрудников МЧС. Задействовано восемь единиц пожарной техники.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заправке пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.