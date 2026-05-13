Украину и Ближний Восток обсудили Лавров и Моди

Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе поездки в Индию провел встречу с премьер-министром этой страны. Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства, а также ряд международных тем.

Глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу в Нью-Дели, в ходе которой поговорили о ситуациях на Украине и Ближнем Востоке. Об этом поведал на своих страницах в соцсетях индийский премьер.

"Рад встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Поблагодарил его за информацию о прогрессе по различным аспектам нашего особого и привилегированного стратегического партнерства"

– Нарендра Моди

Он подчеркнул, что на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Индия поддерживала и будет поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели с трехдневным визитом. Он принимает участие в совещании министров иностранных дел БРИКС.