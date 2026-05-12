ВС США пропустили 15 гуманитарных судов за месяц морской блокады Ирана

США за месяц морской блокады Ирана пропустили через Ормузский пролив 15 судов в гуманитарных целях и перенаправили 67 коммерческих кораблей.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что за месяц морской блокады позволило пройти 15 судам через Ормузский пролив в иранские порты в гуманитарных целях. Заявление опубликовали американские военные в соцсетях.

"Четыре недели назад CENTCOM приступил к блокаде судов, выходящих и заходящих в иранские порты. На данный момент ВС США перенаправили 67 коммерческих судов, позволили пройти 15 судам в поддержку оказания гуманитарной помощи и обездвижили четыре судна"

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно и США начали морскую блокаду иранских портов.

Отметим, ранее на этой неделе в CENTCOM заявили, что два коммерческих судна изменили курс после предупредительных выстрелов. Военные сообщили о сохранении мер контроля над Ормузским проливом.