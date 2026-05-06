Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в апреле на 1,6 млн баррелей в сутки

Участвующие в сделке по сокращению нефтедобычи страны ОПЕК+ снизили в прошлом месяце добычу свыше 1,6 млн баррелей в сутки. Ежедневная добыча составила чуть более 9,9 млн баррелей.

В апреле 2026 года нефтедобыча стран ОПЕК+ уменьшилась на 1,629 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные, представленные в отчете ОПЕК.

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, освобожденных от исполнения сделки, объем производства странами альянса достигал 27,998 млн баррелей в сутки. Учитывая все ограничения, страны ОПЕК+ должны были в апреле ежедневно добывать 37,906 млн. Таким образом, нефтедобыча была ниже плана на 9,908 млн баррелей в сутки.

Отставание России от квоты в апреле составило 580 тыс баррелей в сутки, Саудовской Аравии - 3,398 млн б/с, Омана - 3 тыс б/с, Ирака – 2,91 млн б/с, Кувейта - 1,996 млн б/с, ОАЭ – 1,406 млн.

Выше плана добыча была лишь у Казахстана (на 1 млн б/с) и у Алжира (превышение квоты на 5 тыс. б/с).