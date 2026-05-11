Ситуацию в Ормузском проливе обсудили Иран и Оман

Делегация Ирана в ходе поездки в Оман провели серию встреч. Центральной темой обсуждения стала ситуация в Ормузском проливе.

В Маскате 12 мая прошли переговоры делегаций Ирана и Омана, посвященные последним событиям в Ормузском проливе и обеспечению безопасного прохода судов. Об этом пишут иранские СМИ.

Сегодняшняя встреча является частью текущих двусторонних консультаций между двумя странами на различных уровнях по вопросам региональной повестки и взаимных отношений.

Делегацию Ирана на переговорах возглавлял гендиректор по международно-правовым вопросам МИД Аббас Багерпур. Вместе с ним на встрече присутствовали профильных государственных ведомств.

Стороны отметили свои суверенные права и юрисдикцию над проливом как частью их территориальных вод.

Кроме того, делегация ИРИ провела отдельные переговоры с главой МИД Омана Сайидом Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди.

Параллельно с этим иранская делегация провела встречу с генсекретарем Международной морской организации (ИМО), который сейчас находится в Омане.