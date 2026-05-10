Аллахшукюр Пашазаде пригласил нового Католикоса-Патриарха Грузии в Азербайджан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде поздравил избранного сегодня Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III и пригласил его в Азербайджан.

Председатель УМК напомнил, что с покойным Илией II они были объединены дружескими и братскими отношениями на протяжении почти полувека, отметил, что эти связи давали толчок развитию отношений между странами, в первую очередь в духовной и религиозной областях.

Глава Управления заявил, что уверен: новый патриарх Шио III также будет вносить вклад в развитие религиозного сотрудничества Азербайджана и Грузии.

Кроме того, Пашазаде напомнил, что именно Илия II стал первым христианским религиозным лидером, который совершил визит в Азербайджан после восстановления независимости.

Помимо этого, председатель УМК пригласил Шио III в Азербайджан. Пашазаде подчеркнул, что верующие позитивно воспримут визит Шио III, который станет значимым событием в развитии межрелигиозных отношений между Азербайджаном и Грузией.