Аллахшукюр Пашазаде пригласил нового Католикоса-Патриарха Грузии в Азербайджан

Глава Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил поздравительное письмо новоизбранному Католикосу-Патриарху всея Грузии Шио III.
Председатель УМК напомнил, что с покойным Илией II они были объединены дружескими и братскими отношениями на протяжении почти полувека, отметил, что эти связи давали толчок развитию отношений между странами, в первую очередь в духовной и религиозной областях.
Глава Управления заявил, что уверен: новый патриарх Шио III также будет вносить вклад в развитие религиозного сотрудничества Азербайджана и Грузии.
Кроме того, Пашазаде напомнил, что именно Илия II стал первым христианским религиозным лидером, который совершил визит в Азербайджан после восстановления независимости.
Помимо этого, председатель УМК пригласил Шио III в Азербайджан. Пашазаде подчеркнул, что верующие позитивно воспримут визит Шио III, который станет значимым событием в развитии межрелигиозных отношений между Азербайджаном и Грузией.