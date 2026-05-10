Турция изменила правила оформления экспортных документов для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Турция разрешила указывать Армению страной-получателем в документах при экспорте товаров. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналистами.

Глава правительства Республики Армении пояснил, что изменения касаются только документов и не означают начала прямых поставок турецкой продукции. Речь идет исключительно об официальном указании Армении как конечного получателя.

"Когда какая-либо продукция покупается из какой-либо страны и экспортируется в третью страну, нужно указывать страну, куда этот товар в конечном итоге отправляется"

- Никол Пашинян

Он также отметил, что ранее по турецкому законодательству Армении не было в списке конечных получателей товаров. Из-за этого страной-импортером в документах оформлялась третья страна, из которой турецкие товары уже перенаправлялись армянским покупателям.

