Новак: цены на нефть могут рухнуть ниже докризисного уровня

Мировые цены на нефть могут достичь уровня ниже докризисного, если конфликт США и Израиля против Ирана станет затяжным, поделился вице-премьер РФ Александр Новак.

"По оценкам разных международных агентств, конфликт приведет к снижению темпов роста мирового ВВП на 0,3-0,5 п.п. в 2026-2027 годах, возможно и больше, в зависимости от его продолжительности. <…> А это означает в среднесрочной перспективе, что мировой спрос снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, который был до конфликта"

– Александр Новак

Он добавил, что в связи с этим правительство РФ в прогнозах цен на экспорт нефти выступает достаточно консервативно.

"59 долларов за баррель в 2026 году и 50 долларов в 2027-2029 годах"

– Александр Новак

РФ не рассматривает мировой энергетический кризис как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач, уточнил Новак в интервью газете "Ведомости".

Ситуация на глобальном нефтяном рынке нестабильна с начала военного конфликта против Ирана и перекрытия Ормузского пролива.