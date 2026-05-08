В Турции задержали свыше 200 подозреваемых в мошенничестве

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Турции задержали свыше 200 человек, которые подозреваются в мошенничестве. Операции проведены в 24 регионах страны.

Турецкие силовики провели операцию по задержанию 224 подозреваемых в мошенничестве. 133 человека были арестованы, передает TRT Haber.

По данным турецких медиа, задержания были проведены в 24 провинциях страны. Задержания проводились региональными силами полиции при содействии сотрудников госбезопасности и надзорного ведомства.

Задержанные действовали в Адане, Анкаре, Анталье, Стамбуле, Измире и других городах страны. Ущерб от действий мошенников составил свыше $20 млн.

Мошенники использовали различные схемы обмана, завлекая жертв обещаниями организовать паломничество, трудоустройство, оформить визу, осуществить выгодную сделку с недвижимостью и другим имуществом. Также фигуранты дела продавали фальшивое золото.

