В Турции задержали свыше 200 подозреваемых в мошенничестве

Правоохранители Турции задержали свыше 200 человек, которые подозреваются в мошенничестве. Операции проведены в 24 регионах страны.
Турецкие силовики провели операцию по задержанию 224 подозреваемых в мошенничестве. 133 человека были арестованы, передает TRT Haber.
По данным турецких медиа, задержания были проведены в 24 провинциях страны. Задержания проводились региональными силами полиции при содействии сотрудников госбезопасности и надзорного ведомства.
Задержанные действовали в Адане, Анкаре, Анталье, Стамбуле, Измире и других городах страны. Ущерб от действий мошенников составил свыше $20 млн.
Мошенники использовали различные схемы обмана, завлекая жертв обещаниями организовать паломничество, трудоустройство, оформить визу, осуществить выгодную сделку с недвижимостью и другим имуществом. Также фигуранты дела продавали фальшивое золото.