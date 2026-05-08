Иран заявил о продолжении диалога с США через Пакистан

Тегеран продолжает вести диалог с США через Пакистан. В МИД ИРИ считают, что Исламабад профессионально выполняет работу посредника.

Власти Ирана продолжает контактировать с США по вопросу мирного урегулирования через Пакистан, который является единственным посредником между сторонами. Однако другие страны также в той или степени участвуют в деэскалации, отметил представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Различные страны поддерживают контакты в этом вопросе, и многие страны региона испытывают реальные опасения по поводу обострения напряженности. Тем не менее посредником по-прежнему остается Пакистан. Пакистан как официальный посредник между Ираном и США продолжает свою деятельность в этом направлении"

– Эсмаил Багаи

По словам Багаи, Исламабад профессионально выполняет свои обязанности, не позволяя вмешиваться в процесс третьим странам. Как отметил представитель МИД ИРИ, одним из деятельных участников процесса также является Катар, который активно предлагает идеи по урегулированию.