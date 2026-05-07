Президент и первый вице-президент Азербайджана почтили память Гейдара Алиева

Накануне 103-летней годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева президент и первый вице-президент республики побывали на его могиле, где отдали дань памяти архитектору государственности современной АР.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с первой леди, первым вице-президентом АР Мехрибан Алиевой посетили сегодня Аллею почетного захоронения в преддверии 103-летия со дня рождения общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

Они прибыли к могиле, где покоится тело Гейдара Алиева, возложили траурный венок и почтили память общенационального лидера.

В честь Гейдара Алиева у его могилы был исполнен гимн Азербайджана.

Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили могилу спутницы жизни Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога и академика Зарифы Алиевой, где также возложили цветы.

В завершении визита в Аллею почетного захоронения президент и первый вице-президент почтили память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.