Каспийск принял Парад Победы

Дагестан отпраздновал 81-летие Великой Победы военный парадом в Каспийске. В праздничном событии участвовал недавно назначенный временно исполняющим обязанности главы РД Федор Щукин.

Парадом по главной площади Каспийска прошли военные моряки, служащие в Каспийской флотилии, пограничники, охраняющие российско-азербайджанскую границу в Дагестане, росгвардейцы, представители Управления федеральной службы исполнения наказаний и таможенники.

"Мы склоняем головы перед теми, кто подарил нам жизнь. 9 Мая в каждом сердце живет и бесконечна благодарность нашим героям, поколению победителей"

– Федор Щукин

Врио руководителя Дагестана подчеркнул, что День Победы – общий праздник, поскольку в каждой семье были воевавшие или трудившиеся в тылу родственники, и потому это день не только радости за добытую 81 год назад победу, но и день памяти о героях, отдавших свои жизни за защиту Отечества и уничтожение фашизма.