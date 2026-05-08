Память Гейдара Алиева почтили в Грузии

Алиев Гейдар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Памятные мероприятия проходят сегодня в Грузии в связи со 103-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Так, в воскресенье 10 мая посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства и представительства SOCAR в республике, представители деловых кругов, общественности и прессы посетили памятник Гейдару Алиеву, который расположен в парке его имени в Тбилиси.

Кроме того, состоялось посещение памятника общенациональному лидеру в Рустави.

К обоим памятникам были возложены венки и букеты. Участники мероприятий почтили память Гейдара Алиева.

