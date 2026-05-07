Ильхам Алиев рассказал о возрождении Джебраила

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе церемонии вручения ключей жителям села Шукюрбейли изложил план дальнейшей реконструкции Джебраильского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетивший сегодня вместе с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой восстановленное село Шукюрбейли Джебраильского района, встретился с вернувшимися местными жителями и на церемонии вручения ключей рассказал о перспективах полного возрождения района и его центра – города Джебраил.

Прежде всего президент напомнил, что фактически весь Джебраильский район был уничтожен оккупационными силами ВС Армении, сепаратистами из Ханкенди и незаконными переселенцами за десятилетия оккупации азербайджанских территорий – не только село Шукюрбейли, но и сам город Джебраил приходится отстраивать буквально с нуля.

"Армянское государство хотело полностью стереть наследие азербайджанского народа с этой территории, но ему не удалось это сделать. Несмотря на то, что наши города и села были превращены в руины, историческая память азербайджанского народа не стерлась"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку нацелен на восстановление всех разрушенных населенных пунктов и превращение их в современные, комфортные для жизни, работы и учебы города и селения. Это касается не только Джебраила, но и всех пострадавших от оккупации районов.

"Джебраил был полностью стерт с лица земли, ни в городе, ни в селах не осталось ни одного уцелевшего здания, так же, как и в Агдаме. В Зангилане оставались единичные дома, там проводилось незаконное заселение. Но Физули, Агдам, Джебраил были полностью разрушены. Дома были снесены, камни разграблены, распроданы на рынках в различных местах. Мы же строим и созидаем"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана сообщил, что уже сейчас в Джебраильский район вернулись несколько тысяч местных жителей – в город Джебраил и в село Хоровлу. При этом Шукюрбейли пока что будет самым населенным пунктом в районе: в селе возведено 635 домов, а из-за обилия подавших заявки на возвращения уже есть план второго этапа строительства.

Азербайджанский лидер отметил, что государство одновременно со строительством жилой и социальной инфраструктуры развивает условия для ведения бизнеса в Джебраильском районе, для чего здесь организована промышленная зона "Экономическая зона долины Араз" общей площадью 200 га. В ней уже работают 20 предприятий. Президент обратил внимание, что всего на освобожденных землях будет только две промышленных зоны: в Агдаме и Джебраиле.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Джебраильский район будет вносить свой вклад в азербайджанскую экономику в первую очередь по двум направлениям: сельское хозяйство и транспорт. Через Джебраильский район, из Физулинского района в Зангиланский район, идут четырехполосная автотрасса и железная дорога проекта Зангезурский коридор.

Кроме того, Джебраил будет активно производить энергию: именно здесь возводятся три крупнейшие азербайджанские солнечные электростанции, их суммарная мощность составит 340 мегаватт – столько, сколько требуется для потребления всех освобожденных территорий. Таким образом, другие электростанции в Восточном Зангезуре будут производить энергию для других районов республики.

"В Зангилане, Лачине и Кельбаджаре мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью более 300 мегаватт. В течение ближайшей пару лет суммарный солнечный и водный потенциал этого региона для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт. Это принесет огромную пользу стране, будет способствовать созданию новых рабочих мест"

– Ильхам Алиев

Работы и в Джебраильском районе, и в других освобожденных районах направлены на создание максимально взаимосвязанности между ними и другими районами Азербайджана – они уже соединены дорогами, тоннеля, аэропортами, ЛЭП и водопроводами. Президент АР подчеркнул, что это демонстрирует сущность азербайджанского народа как народа-созидателя в сочетании с народом-воином, освободившим Карабах и Восточный Зангезур от многолетней оккупации.