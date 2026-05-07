Путин приветствовал рост торговли России с Абхазией

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле были организованы переговоры президента России Владимира Путина с его абхазским коллегой Бадрой Гунбой. Основной темой встречи стало экономическое сотрудничество.

Президент России Владимир Путин принял сегодня вечером в Кремле президента Абхазии Бадру Гунбу, присутствовавшего утром на Параде Победы на Красной площади. Российский лидер отметил, что при Гунбе российско-абхазские отношения развиваются исключительно позитивно.

Показателем этого стал рост товарооборота – 16% за 2025 год. Владимир Путин подчеркнул, что этот показатель нужно улучшить.

Бадра Гунба согласился с тем, что в течение последнего года Абхазия активно укрепляла сотрудничество с Россией, включая контакты в экономике.

Президент Абхазии отметил, что благодаря взаимодействию с Россией экономика республики активно растет.

