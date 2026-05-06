Иран готов передать США обогащенный уран – Трамп

Тегеран готов передать обогащенный уран США, заявил Трамп. Он отметил, что такой шаг покажет, что Иран не планирует создание ядерного оружия.
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что соглашение, предложенное США Ирану, включает пункт о передаче Вашингтону иранской "ядерной пыли".
"Это гораздо больше, чем просто одностраничный документ. Это предложение, которое, по существу, означает, что они откажутся от обладания ядерным оружием. Они намерены передать нам ядерную пыль и множество других вещей, которых мы добивались"
– Дональд Трамп
Президент США, говоря "ядерная пыль", подразумевает высокообогащенный уран, имеющийся в Исламской Республике.
Напомним, также предложение США включает 20-летний мораторий на обогащение, инспекции с возможными санкциями, запрет на подземные ядерные работы и другие пункты.