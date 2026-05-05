Сахиба Гафарова прибыла в Черногорию с рабочим визитом

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Черногорию. Гафарова должна принять участие в  1-м Саммите спикеров парламентов Парламентской ассамблеи Средиземноморья, который состоится в Будве. 

В аэрогавани города Тиват Гафарову встретил глава диппредставительства страны в Черногории Кямиль Хасиев. 

Гафарова должна провести несколько встреч на полях саммита, а также выступить на самом мероприятии. 

Отметим, что в начале мая Баку приостановил контакты с Европарламентом на фоне принятой Брюсселем антиазербайджанской резолюции.

