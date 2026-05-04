Вестник Кавказа

Иран примет только справедливое и всеобъемлющее соглашение с США — Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с главой китайской дипломатии Ван И заявил, что Тегеран устроит только справедливое и всеобъемлющее соглашение с США. 

Китайский коллега в ответ отметил важность полного прекращения огня в регионе. 

Глава дипломатии Ирана заявил, что отношения Тегерана и Пекина будут крепче, чем когда-либо. Аракчи назвал Китай искренним другом Тегерана. 

Напомним, что Иран ранее передал США свой мирный проект из 14 пунктов, который предполагает полное прекращение войны и достижение договоренностей по ключевым вопросам в течение месяца.

