США рано или поздно заберут у Ирана обогащенный уран – Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон в конечном счете вывезет запасы обогащенного урана из Ирана.
"Рано или поздно мы их получим"
– Дональд Трамп
Глава государства пояснил, что американская сторона отслеживает ситуацию вокруг иранских ядерных объектов из космоса ежедневно. По словам президента, американские Космические силы могут идентифицировать любого человека, который войдет на объект, и выяснить его имя, адрес и даже номер бейджа.
"Если кто-то приблизится к этому месту, мы узнаем об этом и взорвем их к чертовой матери"
– Дональд Трамп