81 год со дня Великой Победы

9 мая в России и других странах мира ежегодно отмечается День Победы. Сегодня на Красной площади по случаю 81-й годовщины Победы проходит традиционный военный парад, который принимает президент России Владимир Путин.

На мероприятие в российскую столицу прилетели иностранные гости. Среди них президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии Алан Гаглоев, Абхазии Бадра Гунба, Лаоса Тхонглун Сисулит, Республики Сербской Синиша Каран, председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Уточняется, что иностранные гости примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и других памятных мероприятиях.

По случаю праздника между Москвой и Киевом было объявлено перемирие с 9 по 11 мая. В эти дни стороны также произведут обмен пленными.

Напомним, 9 мая традиционно отмечается также в Азербайджане, Армении и Грузии, как и в большинстве стран постсоветского пространства.

Накануне российский президент Владимир Путин направил послания с поздравлениями по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и народу Грузии.

В своих поздравлениях Владимир Путин подчеркнул значение общего вклада всех народов Советского Союза "которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу", приближая победу над нацистской Германией. Эта победа является общей для всех, отметил он.