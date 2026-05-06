МИД Ирана: Переговоры с США ведутся при координации Хаменеи

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о полном контроле верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи над переговорами с Вашингтоном. Заявление представителя ведомства опубликовало агентство Nour News.
"Верховный лидер полностью контролирует все вопросы и дискуссии. Решительно и мудро управляет развитием событий, и никакие действия не предпринимаются без его разрешения"
– Эсмаил Багаи
Он также добавил, что любые внешнеполитические шаги Ирана на американском направлении осуществляются исключительно с прямого согласия верховного лидера Моджтаба Хаменеи.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, жертвами которой стали более 3 тыс человек. Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Вашингтон начал блокаду иранских портов.