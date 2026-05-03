Пашинян уходит в отпуск ради предвыборной кампании

Никол Пашинян с 8 мая уходит в отпуск для того, чтобы участвовать в предвыборной кампании. Также в отпуск уходят многие члены правительства Армении. Выборы в Армении назначены на 7 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил сегодня на заседании правительства, что с 8 мая уходит в отпуск.

Помимо Пашиняна в отпуск в преддверии парламентских выборов в Армении уйдет и большинство членов правительства страны. Пашинян берет отпуск на период предвыборной кампании, он напомнил, что с 8 мая в Армении стартует агитационный период.

Армянский премьер отметил, что ключевым приоритетом правительства республики остается проведение парламентских выборов в соответствии с международными стандартами, с обеспечением свободного волеизъявления граждан и исключением подкупа и иных форм давления на избирателей.

"Наши правоохранительные органы проделали большую работу, но нельзя снижать бдительность"

– Никол Пашинян

Он добавил, что если в 2021 году выборы удалось провести на должном уровне, то и сейчас кампания должна соответствовать высоким стандартам.