Магомедшарипов проведет бой в Москве в начале июля

Боец смешанного стиля Магомедшарипов проведет первый с 2019 года бой. Поединок пройдет в Москве в начале июля.

Забит Магомедшарипов встретится в октагоне с соперником в рамках лиги ACB JJ. Бой пройдет по правилам грепплинга в Москве 5 июля, проинформировали в команде российского бойца. 

"Планируется, что Забит выступит 5 июля. Соперник будет объявлен позднее"

– источник 

Отметим, что родившийся в Хасавюрте Магомедшарипов провел последний бой в 2019 году. Российскому бойцу 35 лет, в активе Магомедшарипова 18 побед при одном поражении, передает ТАСС.

