Мирный план Ирана и США включает пункты об уране и снятии финансовых санкций – СМИ

Al Arabiya: Тегеран и Вашингтон включили в мирный план пункты об иранском уране и снятии блокировки с иранских счетов.
Мирный проект Ирана и США предусматривает договоренности по обогащению урана и разморозке иранских финансов, передает Al Arabiya со ссылкой на пакистанских чиновников.
При этом остается неясным, допускают ли договоренности перспективу сохранения за Ираном права на обогащение урана. Тегеран также заявил о стремлении не допустить получения ядерного оружия, что нашло позитивный отклик в Вашингтоне.