Два документа были подписаны на саммите Армения-ЕС в Ереване

Сегодня в Ереване, в рамках первого саммита Армения-ЕС, представители Армении и Евросоюза подписали два документа.

Представители Еревана и Брюсселя сегодня подписали два документа по итогам саммита Армения-ЕС, который проходит в столице Армении.

Так, замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян и директор по Восточному соседству и Турции Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Адриен Кирали своими подписями закрепили договор о запуске Партнерства в области связанности.

Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение о сотрудничестве.

Напомним, сегодня в Ереване проходит первый в истории саммит Армения-ЕС. На него прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Сначала состоялась официальная церемония приветствия, в которой участвовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Потом саммит продолжился в закрытом от прессы формате.