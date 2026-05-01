Пашинян надеется посетить Азербайджан в 2028 году

Армянский премьер-министр Никол Пашинян надеется побывать в Азербайджане в 2028 году, когда там будет проходить саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом глава правительства Армении сообщил в ходе выступления на саммите ЕПС, который проходит сегодня в Ереване.
"Я надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на саммите ЕПС"
– Никол Пашинян
Он напомнил, что Баку и Ереван ранее взаимно поддержали кандидатуры соответственно Армении и Азербайджана на проведение этих саммитов.
Глава правительства Армении подчеркнул, что формат ЕПС существенно повлиял на урегулирование между Ереваном и Баку.
"В 2022 году, на полях первого саммита ЕПС в Праге, по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля была организована четырехсторонняя встреча. Там президент Азербайджана Ильхам Алиев и я приняли судьбоносное решение. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года"
– Никол Пашинян
Премьер напомнил, что это благодаря этому шагу открылась реальная возможность прийти к мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, это решение легло в основу архитектуры будущего мира и послужило еще одним этапом для организации Вашингтонского мирного саммита, который прошел в августе.
"Там, в Белом доме, при поддержке и участии президента США Дональда Трампа, президент Азербайджана Ильхам Алиев и я приняли мирную декларацию. Президент США также подписал ее в качестве свидетеля. В присутствии трех лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана инициировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений"
– Никол Пашинян.
Армянский премьер-министр также указал на проект TRIPP ("Маршрут Трампа"), пояснив, что он будет помогать разблокированию региональных маршрутов и упрочению мировых цепочек поставок.
"Сейчас у нас мир с Азербайджаном. Уже два года не было жертв в результате перестрелок. Это беспрецедентный период с момента обретения независимости"
– Никол Пашинян
Он заверил, что Ереван и Баку будут и далее работать над институционализацией мира.
Пашинян также поведал, что саммиты ЕПС были чрезвычайно значимы для контактов Еревана и Анкары. Он напомнил, что его первая двусторонняя встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла как раз на полях первого саммита ЕПС, который состоялся в Праге осенью 2022 года. А сегодня, указал председатель правительства Армении, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Ереван на саммит ЕПС, став таким образом первым вице-президентом Турции, совершившим визит в Армению.
Повестка визита Пашиняна в Баку
Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предположил, что визит Никола Пашиняна в Баку будет так или иначе приурочен к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией и установлению предусмотренных его текстом дипломатических отношений между государствами.
"Сейчас ясно, что основным мотивом для прибытия Никола Пашиняна в Баку должно стать подписание мирного договора – ключевое событие во всем послевоенном процессе нормализации контактов Азербайджана и Армении. В связи с этим преамбулой визита станет завершение подготовки двух стран к формированию полноценных межгосударственных отношений", - прежде всего сказал он.
"Таким образом, визит Никола Пашиняна в Баку станет началом нового этапа армяно-азербайджанского взаимодействия – перехода к дипломатическим отношениями между Баку и Ереваном и организации добрососедских контактов на всех уровнях. В дальнейшем это приведет к созданию еще более тесных связей между странами. При этом, безусловно, Николу Пашиняну необходимо остаться премьер-министром Армении, а значит, выиграть парламентские выборы, которые состоятся через месяц", - продолжил Ровшан Ибрагимов.
Политолог подчеркнул, что в Баку вне всякого сомнения поддерживают готовность властей Армении развивать предложенную Азербайджаном мирную повестку дня и выстраивать внешнюю политику по концепции "Реальной Армении". "Напомню, что предложение подписать мирное соглашение и сформировать новые отношения на основании исключительно мирной повестки – это инициатива Азербайджана. Поэтому все, что делает правительство Пашиняна в этом направлении, приветствуется в Баку", - подчеркнул он.