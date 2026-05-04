В Израиле заявили о готовности направить против Ирана все боевые самолеты

Омер Тишлер заявил, что Израиль готов задействовать против Ирана все имеющие ресурсы своих ВВС.

Новый командующий ВВС Израиля Омер Тишлер заявил, что еврейское государство может направить все свои боевые самолеты против Ирана, если начнется новая военная операция.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Иране и готовы при необходимости перебросить все военно-воздушные силы на восток"

– Омер Тишлер

По словам Тишлера, Израиль не допустит активности врагов у своих границ. ВВС страны готовы к выполнению боевых задач в любой точке мира, отметил Тишлер.

Отметим, что генерал-майор Омер Тишлер сменил на посту командующего ВВС Израиля Томера Бара, который отдал армии страны почти 40 лет.