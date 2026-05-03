Вестник Кавказа

Ситуацию в Персидском заливе обсудили Россия и ОАЭ

Ситуацию в Персидском заливе обсудили Россия и ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ провел встречу с послом ОАЭ. В ходе беседы обсуждались вопросы ближневосточной повестки.

В Москве 4 мая прошла встреча замглавы МИД России Георгия Борисенко и посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в РФ Мухаммеда Ахмед аль-Джабера. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

Центральной темой беседы стали актуальные вопросы ближневосточной повестки. Акцент был сделал на военно-политическую обстановку в зоне Персидского залива.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость достижения долгосрочной устойчивой нормализации ситуации при учете законных интересов всех государств региона"

– МИД РФ

Замглавы российского внешнеполитического ведомства и посол ОАЭ также поговорили о приоритетных аспектах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.