Ситуацию в Персидском заливе обсудили Россия и ОАЭ

Замглавы МИД РФ провел встречу с послом ОАЭ. В ходе беседы обсуждались вопросы ближневосточной повестки.

В Москве 4 мая прошла встреча замглавы МИД России Георгия Борисенко и посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в РФ Мухаммеда Ахмед аль-Джабера. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

Центральной темой беседы стали актуальные вопросы ближневосточной повестки. Акцент был сделал на военно-политическую обстановку в зоне Персидского залива.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость достижения долгосрочной устойчивой нормализации ситуации при учете законных интересов всех государств региона"

– МИД РФ

Замглавы российского внешнеполитического ведомства и посол ОАЭ также поговорили о приоритетных аспектах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества.