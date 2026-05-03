Жители Дагестана и Чечни получили свыше 670 млн рублей компенсаций после наводнений

Пострадавшим от последствий наводнения в Дагестане и Чечне выплатили более 672 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"В Республике Дагестан и Чеченской Республике выплачено более 672 млн рублей. В обоих регионах соцвыплаты и финансовую помощь получили граждане по 20 тыс заявлений"

– МЧС России

Специалисты МЧС обследовали более 8,7 тыс домов из 11 841 пострадавшего. Пригодными для проживания признаны 5,9 тыс строений. При этом более 2 тыс домов нуждаются в капитальном ремонте, а еще 834 здания восстановлению не подлежат.

Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах. Из-за последствий стихии власти ввели режим ЧС.

Сейчас в пострадавших районах Дагестана и Чечни продолжаются восстановительные работы. Специалисты уже возобновили подачу электричества, газа и тепла, а территории школ и больниц очистили от ила. Сейчас службы завершают подключение водоснабжения, а также уборку жилых домов и дворов.