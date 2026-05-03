Пакистан призвал США и Иран соблюдать режим прекращения огня

В Пакистане настаивают на строгом соблюдении перемирия между США и Ираном и призывают стороны продолжить переговоры ради достижения долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня и сохранить пространство для дипломатического диалога. Об этом глава правительства написал в соцсети.

Он подчеркнул, что Пакистан решительно осуждает недавние атаки беспилотников и ракетные удары по гражданской инфраструктуре ОАЭ.

По словам Шарифа, строгое соблюдение перемирия между США и Ираном жизненно необходимо для продолжения переговоров и обеспечения долгосрочной стабильности в ближневосточном регионе.

"Крайне важно, чтобы режим прекращения огня между США и Ираном соблюдался, чтобы обеспечить необходимое дипломатическое пространство для диалога, ведущего к прочному миру и стабильности в регионе"

- Шахбаз Шариф

Напомним, что в начале апреля 2026 года при посредничестве Пакистана в Исламабаде прошли переговоры между США и Ираном. Встреча состоялась на фоне временного режима прекращения огня, однако сторонам так и не удалось прийти к соглашению. После провала переговоров США объявили о блокаде иранских портов, в ответ на что Иран закрыл Ормузский пролив для судов, следующих в страны Персидского залива.