Тегеран предупредил: судоходство в Ормузе станет небезопасным из-за США

Суда могут лишиться возможности безопасно проходить через Ормузский пролив из-за поведения Вашингтона, предупредил председатель парламента Ирана (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.
Он подчеркнул, что баланс сил в Ормузском проливе претерпевает изменения.
"Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов оказалась под угрозой со стороны США и их союзников из-за нарушения режима прекращения огня и введения блокады"
– Мохаммад Багер Галибаф
Иранский политик также выразил мнение, что нынешнее положение дел уже невыносимо для Америки, несмотря на то, что Иран пока еще и не начинал реализовать какие-либо меры.