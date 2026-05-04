США готовы ввести санкции против помогающих Ирану обходить ограничения

Соединенные Штаты будут вводить вторичные санкции в отношении всех, кто помогает Ирану обходить американские ограничения. Об этом заявил американский госсекретарь США Марко Рубио, выступая 5 мая на брифинге для журналистов в Белом доме.

Он подчеркнул, что Минфин США сейчас выявляет и блокирует каждый доллар, поступающий в виде доходов иранскому режиму.

"Поэтому любая иностранная финансовая организация или коммерческая структура, содействующая обходу санкций в отношении Ирана, подвергнется вторичным санкциям и лишится доступа к финансовой системе США"

– Марко Рубио

Он отметил, в частности, что США могут ввести ограничительные меры в отношении китайских компаний, игнорирующих антииранские санкции.

"У нас есть определенные варианты. Если [Китай] игнорирует наши санкции, то столкнется с вторичными санкциями. Мне сегодня нечего объявить на этот счет, но мы не делаем эти вещи в символических целях"

– госсекретарь США