Папуашвили заявил о мудрости Азербайджана, Грузии и Армении

Южнокавказские страны – Азербайджан, Грузия и Армения – в нынешние сложные времена демонстрируют поистине мудрое поведение, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на I саммите спикеров парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья.
"С гордостью отмечаю, что в этот турбулентный период страны Южного Кавказа – Грузия, Армения и Азербайджан – проявляют уникальную мудрость, видение будущего и создают надежду на мир, сотрудничество и развитие"
– Шалва Папуашвили
Он подчеркнул, что доверие является основополагающим условием для стабильности и устойчивости.
Спикер законодательного органа Грузии обратил внимание на необходимость для парламентариев вести открытый диалог даже в случае различия позиций.