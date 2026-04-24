Недельная дефляция впервые за семь месяцев зафиксирована в России

По данным Росстата, за последнюю неделю в России наблюдалась дефляция – впервые с конца августа прошлого года.

Так, с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. На предыдущей неделе, 21-27 апреля, цены выросли на 0,05%. Неделей ранее, с 14 по 20 апреля, они стали больше на 0,01%. А с 7 по 13 апреля увеличение составило 0,00%.

В сообщении подчеркивается, что недельная дефляция в РФ в последний раз наблюдалась в конце августа минувшего года. Тогда, на неделе с 26 августа по 1 сентября, потребительские цены стали меньше на 0,08%.