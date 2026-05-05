Иран призвал страны ООН отклонить американскую резолюцию

В Иране призвали страны ООН отклонить проект резолюции Совета Безопасности по Ормузскому проливу, предложенный США.

Тегеран призывает страны Организации Объединенных Наций проявить справедливый подход и не поддерживать в Совете Безопасности проект резолюции США о судоходстве в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.

"Единственный возможный путь решения проблемы Ормузского пролива очевиден: положить конец войне, снять морскую блокаду и восстановить нормальный проход судов. Вместо того чтобы решать кризис, США под предлогом "свободы судоходства" продвигают в Совете Безопасности ООН новый ущербный и политически мотивированный проект резолюции, чтобы продвинуть свою политическую повестку и легализовать незаконные действия"

– заявление

Отметим, что в начале апреля предложенная Бахрейном резолюция по Ормузскому проливу уже была отклонена Советом Безопасности ООН. Тогда 11 участников проголосовали за проект резолюции Бахрейна, Россия и Китай выступили против, а Пакистан и Колумбия воздержались.

Затем 5 мая госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США внесли собственный проект для защиты свободы судоходства в Ормузе под предлогом борьбы с иранской угрозой. Глава Госдепартамента уточнил, что Вашингтон скорректировал формулировки предыдущего документа, однако пока неизвестно, примут ли новую резолюцию.