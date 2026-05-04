Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану – СМИ

Израиль и США ведут обсуждение возможности новых ударов по территории Ирана, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Власти Израиля "координируют свои действия с США" в рамках подготовки к новым атакам на иранскую энергетику и ударам по представителям руководства Исламской Республики.

"Цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах"

– источник CNN

Напомним, между США и Ираном с 8 апреля действует перемирие.