Армения и Великобритания стали стратегическими партнерами

Руководство Армении и Великобритании договорилось о стратегическом партнерстве – соответствующую декларацию подписали премьеры Никол Пашинян и Кир Стармер.

Ереван и Вашингтон обрели статус стратегических партнеров, соответствующая декларация была подписана сегодня в столице Армении, говорится на странице премьер-министра РА Никола Пашиняна в соцсети.

"Мы с Киром Стармером обменялись совместной декларацией о стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии"

– Никол Пашинян

Напомним, что Кир Стармер прибыл в Ереван для участия в VIII саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Мероприятие проходит сегодня.

Кроме того, 4-5 мая в Армении пройдет первый в истории саммит Армения-ЕС.