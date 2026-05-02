Вестник Кавказа

Армения и Великобритания стали стратегическими партнерами

Армения и Великобритания стали стратегическими партнерами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Армении и Великобритании договорилось о стратегическом партнерстве – соответствующую декларацию подписали премьеры Никол Пашинян и Кир Стармер.

Ереван и Вашингтон обрели статус стратегических партнеров, соответствующая декларация была подписана сегодня в столице Армении, говорится на странице премьер-министра РА Никола Пашиняна в соцсети.

Подписи под декларацией о стратегическом партнерстве поставили Никол Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мы с Киром Стармером обменялись совместной декларацией о стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии"

– Никол Пашинян

Напомним, что Кир Стармер прибыл в Ереван для участия в VIII саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Мероприятие проходит сегодня.

Кроме того, 4-5 мая в Армении пройдет первый в истории саммит Армения-ЕС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.