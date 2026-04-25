Вестник Кавказа

Поездка Карлон в Карабах и Физули – новый этап сотрудничества двух стран

Поездка Карлон в Карабах и Физули – новый этап сотрудничества двух стран
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Поездка временной поверенной в делах посольства США в Баку Эми Карлон в Агдам и Физули подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества, говорится в публикации дипмиссии.

США расширяют сотрудничество с Азербайджаном, что свидетельствует о стремлении Вашингтона всячески содействовать миру на Южном Кавказе, сообщило сегодня по итогам поездки временной поверенной в делах посольства США в Баку Эми Карлон в Агдам и Физули посольство США в Азербайджане.

"Поездка Эми Карлон как в Агдам, так и в Физули вновь подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества после подписания в феврале Хартии стратегического партнерства президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом"

- сообщение

Таким образом США подтверждают достигнутое странами общее обязательство по содействию миру, стабильности и долгосрочному восстановлению на Южном Кавказе, отметила дипломат, передает Caliber.az.

Напомним, Эми Карлон побывала в Агдаме и Физули в составе представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в ходе поездки делегации дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.