Поездка Карлон в Карабах и Физули – новый этап сотрудничества двух стран

США расширяют сотрудничество с Азербайджаном, что свидетельствует о стремлении Вашингтона всячески содействовать миру на Южном Кавказе, сообщило сегодня по итогам поездки временной поверенной в делах посольства США в Баку Эми Карлон в Агдам и Физули посольство США в Азербайджане.

"Поездка Эми Карлон как в Агдам, так и в Физули вновь подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества после подписания в феврале Хартии стратегического партнерства президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом"

Таким образом США подтверждают достигнутое странами общее обязательство по содействию миру, стабильности и долгосрочному восстановлению на Южном Кавказе, отметила дипломат, передает Caliber.az.

Напомним, Эми Карлон побывала в Агдаме и Физули в составе представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в ходе поездки делегации дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур.