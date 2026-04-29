Рубио и Ван и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава дипведомств США и КНР Марко Рубио и Ван И провели телефонный разговор. В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и другим вопросам"

– Центральное телевидение Китая

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что в отношении Китая начнет действовать пошлина в 50%, если Пекин примет решение оказывать военную поддержку Ирану. Власти Китая опровергли информацию о военному сотрудничестве с Ираном.