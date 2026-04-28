Трамп обсудит подготовку к новому удару по Ирану

Президент США Дональд Трамп сегодня планирует провести закрытый брифинг с разведкой о возможных ударах по Ирану, в ходе которого он определится с путями выхода из сложившейся ситуации с тупиком в переговорах с Тегераном.

Ранее портал Axios сообщил: не находя дипломатических возможностей решения конфликта, командование ВС США (CENTCOM) подготовило план "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, чтобы выйти из сложившегося тупика в переговорах с Тегераном по его ядерной сделке и таким образом "надавить" на руководство исламской республики, передает РИА Новости.

Также американские СМИ сообщили, что CENTCOM уже запросил поставку на Ближний Восток гиперзвуковой ракеты Dark Eagle, которая может быть применена против Ирана. Решение по запросу пока не принято.

Ожидается, что брифинг пройдет сегодня в 13:00 (20:00 по мск) в закрытом формате.

В то же время журнал American Conservative пишет о том, что даже новейшее оружие не гарантирует США победы над Ираном.

"Насущный вопрос не в том, смогут ли США выиграть эту войну. А в том, смогут ли они признать, что тот тип победы, к которой стремится Вашингтон, больше практически недоступен"

- публикация

Издание отмечает: ни один из вариантов завершения ближневосточного конфликта не будет положительным для Вашингтона, который обязан извлечь урок из истории своих военных неудач.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока и полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе.