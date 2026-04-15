Трамп поручил разработать план длительной блокады Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разработать план продолжительной экономической блокады Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, американский президент планирует усилить давление на экономику Ирана путем блокировки морских портов страны. Главная цель заключается в том, чтобы не допустить выхода из них судов, особенно нефтяных танкеров. По мнению Трампа, продолжение морской блокады менее рискованно для США, чем возобновление бомбардировок Ирана или выход из конфликта.

Как отмечает издание, в американской администрации нет единого мнения о дальнейших действиях в отношении Ирана. Некоторые представители Белого дома открыто призывают усилить давление на Тегеран. При этом другая часть администрации предупреждает о рисках. Блокировка Ормузского пролива и продолжение боевых действий способны нанести ущерб экономике США и подорвать позиции республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.