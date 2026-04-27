Вестник Кавказа

В армии Ирана заявили о готовности к продолжению войны с США

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные Ирана готовы к новой фазе конфликта с США. Армия страны готова применить новый подход.

Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что для ВС ИРИ ситуация на Ближнем Востоке все еще остается военной. 

"Что касается текущей обстановки, то мы не считали, что война закончилась... Для нас текущая обстановка — это все еще военная обстановка"

– Мохаммад Акраминия 

По словам Акраминии, Иран готов ответить на новую агрессию. При этом ответ иранской стороны предполагает новый подход к ведению боевых действий. 

Акраминия заявил, что военные подготовили список новых целей в случае новой фазы конфликта. Военная промышленность занимается модернизацией вооружений.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





