Иран готов к военному сотрудничеству со странами ШОС

Власти Ирана заявили о возможности военного сотрудничества с независимыми государствами и странами ШОС, а также поделиться опытом противостояния с США.

Заместитель министра обороны по стратегическому планированию Ирана Талаи-Ник Реза, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Бишкеке, заявил о готовности к военному сотрудничеству с независимыми государствами. Соответствующее заявление приводит агентство Tasnim.

По его словам, Иран намерен активно передавать участникам ШОС и другим зарубежным партнерам свой практический опыт в противостоянии США. Представитель оборонного ведомства подчеркнул важность прямого обмена стратегическими знаниями внутри организации.

"Сегодня Исламская Республика Иран готова делиться вооруженными возможностями с независимыми странами, особенно с членами ШОС"

— Талаи-Ник Реза

Напомним, война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ходе военной кампании США и Израиль наносили удары по объектам в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ КСИР атаковал территорию еврейского государства и объекты США в странах Ближнего Востока. Почти три недели назад США и Иран договорились о 14-дневном перемирии. Позже Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.