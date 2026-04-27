Вестник Кавказа

Иран готов к военному сотрудничеству со странами ШОС

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана заявили о возможности военного сотрудничества с независимыми государствами и странами ШОС, а также поделиться опытом противостояния с США.

Заместитель министра обороны по стратегическому планированию Ирана Талаи-Ник Реза, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Бишкеке, заявил о готовности к военному сотрудничеству с независимыми государствами. Соответствующее заявление приводит агентство Tasnim.

По его словам, Иран намерен активно передавать участникам ШОС и другим зарубежным партнерам свой практический опыт в противостоянии США. Представитель оборонного ведомства подчеркнул важность прямого обмена стратегическими знаниями внутри организации.

"Сегодня Исламская Республика Иран готова делиться вооруженными возможностями с независимыми странами, особенно с членами ШОС"

— Талаи-Ник Реза

Напомним, война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ходе военной кампании США и Израиль наносили удары по объектам в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ КСИР атаковал территорию еврейского государства и объекты США в странах Ближнего Востока. Почти три недели назад США и Иран договорились о 14-дневном перемирии. Позже Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1100 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.