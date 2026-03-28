Вестник Кавказа

Традиции народов Карачаево-Черкесии станут достоянием Урала

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ногайском районе Карачаево-Черкесии работает фольклорно-этнографическая экспедиция Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН, в состав которой вошли его ведущие ученые.

"Цель экспедиции - выявить объекты нематериального этнокультурного наследия. Это уже пятый сезон всероссийского проекта "Цикл фольклорно-этнографических экспедиций", который с 2022 года реализуется при поддержке министерства культуры РФ"

- сообщение

Это не первая поездка в регион лучших ученых с Урала – культуру карачаевского народа они изучали в 2023 году, во время предыдущего приезда. В этот раз в центре их внимания - традиционная культура народов КЧР, в том числе их народная кухня, музыка, танцы и обряды, передает портал "Это Кавказ".

Внимание экспертов уже привлекли ногайские и казачьи традиции, которыми богат аул Икон-Халк, а также ученые узнали, как создается один из самых популярных на Кавказе  народный музыкальный инструмент домбра.

Да конца поездки, которая завершится 30 апреля, уральские гуманитарии намерены познакомиться с культурой черкесского и абазинского народов.

Итогом работы экспедиции станет документальный фильм о традициях региона.

