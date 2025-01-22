Партия армянской воды "Джермук" заблокирована в магазинах России

Реализация партии минеральный воды "Джермук" из Армении, по данным системы "Честный знак", временно прекращена в магазинах России.

Минеральная вода "Джермук", выпускаемая в Армении, частично перестала продаваться в России, об этом рассказал замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов.

По его словам, в общей сложности на данный момент невозможно купить 338 тыс бутылок "Джермука", причем они недоступны как в онлайн-, так и в офлайн магазинах.

Юсупов уточнил, что "Честный знак" получил от Роспотребнадзора письмо. В документе говорится о необходимости срочных мер, которые надо принять, чтобы предотвратить нанесение вреда жизни и здоровью россиян. В письме поясняется, что вода нарушает требования, обязательные в России, передает РБК.

В частности, потребители не смогут купить воду, выпущенную 17 февраля и 5 марта 2026 года.

Напомним, что в середине апреля в Северной Осетии было возобновлено расследование уголовного дела о смерти мужчины, погибшего после употребления воды "Джермук". Причина – появление новой информации об обстоятельствах трагедии.